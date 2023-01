Needse Pluimveevereniging bestaat 100 jaar, maar gaat de 101 niet halen

Woensdag weten we wie naar Enschede komt: Kroatië, Spanje of Italië

ENSCHEDE - Welk toplanden spelen op 15 juni in De Grolsch Veste? Wordt het Spanje, Italië of Kroatië? Woensdagmorgen weten we het. Dan is om 11 uur in het Zwitserse Nyon de loting voor de finale van de Nations League in Enschede en Rotterdam.

