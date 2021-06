Nog 200.000 euro te gaan en dan is het hele Achterhoekse dorp eigenaar van café Halfweg

Triatlon in Eibergen hoopt op groen licht voor 5 september

1 mei EIBERGEN - De organisatie van The Chariot Triathlon in Eibergen gaat uit van een ‘go’ voor de zevende editie van het sportevenement, op 5 september. Dat kán betekenen dat het één van de eerste regionale triatlons ‘na corona’ wordt, want evenementen in juni en juli zijn nog afgelast.