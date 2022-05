Onbegrip over vernielde zitbank bij Needse uitkijktoren: ‘Je hebt hufters en hufters’

NEEDE - Een metalen zitbank aan de voet van de uitkijktoren op de Needse Berg is door vandalen onbruikbaar gemaakt. Aan één kant is het zitgedeelte van de bank met grof geweld uit het verband gedrukt. „We dachten dat alles een beetje hufterproof was. Maar je hebt hufters en hufters.”

Voorzitter Mans Koster van de Needse VVV - officieel Stichting Toeristisch Informatiepunt (TIP) Neede - is wel wat gewend, dacht hij. „Maar wat ze nu hebben geflikt, is echt een nieuw dieptepunt. Als je van dichtbij kijkt hoe ze het hebben gedaan, dan word je er stil van als je bedenkt hoeveel negatieve energie er in is gestopt.”

Hij heeft het over de jongste vernieling op de Needse Berg. Aan de Beukenbosweg staat sinds 2018 een uitkijktoren. In Neede is door vrijwilligers actiegevoerd om de bouw te bekostigen. De toren is 14 meter hoog, de plek waar-ie staat bevindt zich op 33 meter boven NAP. Vanaf de hoogste trans, op 10 meter boven het maaiveld, kun je onder meer de tv-toren bij Markelo zien, of de windmolens in de Duitse buurgemeente Vreden.

Paar duizend euro schade

In 2019 trok Koster ook al eens namens de TIP/VVV aan de bel over vernielingen. Ook toen is aangifte gedaan van het vandalisme. „Uitgerukte palen kun je terugzetten. Maar die palen als hefboom gebruiken om de stalen rasters van de bank kapot te buigen? Hier zijn mensen bezig geweest die de weg ver kwijt zijn. Als je bedenkt hoeveel plezier van anderen je hiermee verpest. Nog los van het financiële verhaal. Want dit is echt schade van een paar duizend euro.”

Volledig scherm De uitkijktoren op de Needse Berg is sinds de oprichting een publiekstrekker, maar er worden ook regelmatig vernielingen gepleegd. Links achter de struiken de vernielde bank. © Peter Zandee

Volledig scherm Het bankje van boven gezien. Met waarschijnlijk palen als hefboom is het raster om op te zitten kapot gemaakt. © Peter Zandee