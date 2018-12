Ongeluk met zeven voertuigen op N18: weg afgesloten

Burgemees­ter over voormalig tbs-kli­niek Rekken: ‘Sloop ligt meest voor de hand’

30 november BERKELLAND - Hij zegt als gemeente geen betere huisbaas te kennen dan het Rijksvastgoedbedrijf. Ondanks de jarenlange leegstand wordt het pand en de directe omgeving van de voormalige tbs-kliniek goed onderhouden. Van vandalisme en graffiti is geen sprake. Ook de omwonenden hebben er geen klachten over. Toch hoopt burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland dat er binnen afzienbare tijd duidelijkheid komt over de toekomst van het complex aan de Kienvenneweg. ,,Dit moet, voor de omgeving, niet veel langer zo blijven staan.’’