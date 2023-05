Ongeveer negen op de tien 17-plussers in Berkelland heeft een rijbewijs

Vijf jaar N18 Deze 70 woningen moesten allemaal wijken voor de nieuwe N18

Meer dan 70 woningen en bedrijfspanden langs de N18. Ze werden allemaal gesloopt. Gelukkig hebben we dankzij Benny Oltwater de beelden nog. Hij legde tien jaar geleden alles vast voordat het te laat was. Een ‘trip down memory lane’.