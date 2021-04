Onrust in Berkelland: nu dreigt ziekenhuis in Zutphen uitgekleed te worden. ‘Leren we dan niets van corona?’

Kunnen inwoners uit de regio in de toekomst nog bij het ziekenhuis in Zutphen terecht voor zorg op de spoedeisende hulp, intensive care, bij de kraamzorg of bijvoorbeeld voor een chemokuur of bloedtransfusies? Dat vragen CDA en PvdA zich af in Berkelland. Want vooral inwoners uit Ruurlo en het noordwestelijke deel van de gemeente rond Borculo, Geesteren en Gelselaar zijn voor zorg aangewezen op het Zutphense ziekenhuis.

Over de toekomst van dat ziekenhuis is grote onzekerheid ontstaan. Geruchten over het uitkleden van afdelingen doen al weken de ronde. De Zutphense wethouder ten Broeke is door Gelre ziekenhuizen benaderd voor een gesprek over een ’locatieprofileringstraject.’ Carla Icking laat namens Gelre ziekenhuizen in een e-mail weten dat gezocht wordt naar manieren om ‘de zorg kwalitatief goed en betaalbaar te houden’. Dat hebben ze in de Achterhoek vaker gehoord.