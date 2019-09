Ook na nieuwe zoekactie blijft Loes (73) uit Eibergen spoorloos

Het was de dertiende keer dat er een grootschalig onderzoek naar de Eibergse werd ingesteld. De zoektocht vond plaats in de omgeving van de Meddelerweg bij het Rutbeek in Enschede en natuurgebied het Witteveen. Behalve lopers werden er dit keer ook mountainbikes en drones ingezet. Een nieuwe tip en de vondst van enkele kledingstukken vormden de aanleiding om nogmaals een zoekactie op touw te zetten. De actie bleef echter ook dit keer zonder resultaat.

Zonder resultaat

Loes de Groot-Veenendaal liep een jaar geleden weg uit de psychiatrische afdeling van het MST. Sindsdien ontbreekt van haar elk spoor. Talloze zoekacties, ook zonder professionele ondersteuning, bleven zonder resultaat. Dochter Louise, die ook zaterdag weer actief bij het onderzoek betrokken was, is inmiddels de tel kwijt geraakt. „Je hoopt toch iets te vinden. Er moet, op wat voor een manier dan ook, duidelijkheid komen. Daarom ga je door. Zo’n nieuwe tip, die binnenkwam na de vorige grote zoekactie, is dan toch weer een mogelijk aanknopingspunt.”

Houwina Postma van SAR (Search and Rescue) Friesland, coördinator van de actie, erkent dat de kans op succes miniem is. „Je zoekt naar een speld in een hooiberg. En zelfs die hooiberg is er niet.” Met haar team, bestaande uit vrijwilligers, ondersteunt ze talrijke zoekacties naar vermiste personen in Nederland. „De zaak van deze vrouw staat natuurlijk niet op zich. We zijn er om hulp te bieden aan mensen die met zoiets verschrikkelijks als een vermissing worden geconfronteerd. Uit betrokkenheid bij deze groep maar ook uit passie. We zijn hier met veel mensen uit Friesland. En iedereen is even gemotiveerd.”

Onzekerheid

De zoekactie duurde de hele dag. Lopers in linie zoeken meter voor meter het aangewezen terrein af, zonder resultaat. Voor dochter Louise blijft de onzekerheid. Toch denkt ze niet aan opgeven. „Ik Het is fijn dat we weer een gebied weg kunnen strepen. Ik voel me nu leeg. Je hoopt duidelijkheidte vinden, en je vindt niets. Binnenkort hebben we weer een overleg met de politie. De zoektocht gaat door. Zolang het tegendeel niet is bewezen, blijf ik ervan uitgaan dat mijn moeder leeft.”