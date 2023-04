Op zoek naar sociale huurwoning? Berkelland ziet tijdelijke huizen als oplossing voor woningnood

Net als veel andere gemeenten heeft Berkelland een tekort aan sociale huurwoningen. Sommige woningzoekenden in de gemeente wachten al jaren op een betaalbaar huurhuis. De druk op dit deel van de woningmarkt wordt bovendien alleen maar groter, omdat Berkelland van het Rijk steeds meer statushouders moet huisvesten. Dat zijn asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Ze komen vanwege hun financiële situatie meestal in een sociale huurwoning terecht.

Bijna verdubbeld

„Het aantal is bijna verdubbeld”, zegt burgemeester Joost van Oostrum. „Tot 1 juli is de taakstelling 53. Dat is bijna twee keer zoveel dan een jaar geleden. En de druk houdt aan. Tussen juli en december 2025 is de verwachting dat Berkelland zo’n 150 statushouders aan een huurhuis moet helpen. Afgaande op de afgelopen jaren kan ProWonen ongeveer vijftig statushouders per jaar in Berkelland huisvesten. De rest willen we met flexwoningen opvangen.”