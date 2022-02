Opgestapte wethouder Bosman pleegt direct nieuwe ‘coup’: ‘Ik ben de GB-wethouderskandidaat’

Zorgen over windmolens in Beltrumse Veld: ‘Het gebied wordt weidevogel-vrij verklaard!’

BELTRUM - Weidevogelbeschermers in de Achterhoek maken zich zorgen over het Beltrumse Veld. Het gebied, waar als nagenoeg enige in de regio nog grutto's broeden, is namelijk in beeld voor de ontwikkeling van windmolens.

21 januari