Oranjeheld Peter van Vossen zit diep in de schulden

Poes na dagen gered uit open wc-afvoer

14 mei EIBERGEN - Medewerkers van de Dierenambulance Doetinchem/ Winterswijk hebben afgelopen weekend een poes gered, die zich in een opengewerkte wc-afvoer had verschanst. Het dier was donderdag, tijdens een bezichtiging door mogelijke nieuwe huurders, vanaf de zolder gevlucht en in de afvoer gaan zitten. Ze kwam daar niet meer uit.