Oud-topturnster Carla du Plessis geeft Goor een eigen jeugdcircus. En dat is zeker een lintje waard

Jongeren wanen zich veilig met Achterhoek­se digitale drugshan­del, maar dan neemt de politie de boel over

Ze waanden zich waarschijnlijk ongezien in hun eigen berichtengroepje ‘Handelachterhoek’, waarin via berichtendienst Telegram drugs aan elkaar werden aangeboden. Maar de politie keek mee en nam het beheer van de groep over.