‘Oudijzerhandel in Diepenheim lapt milieuregels aan de laars’

Krijgt Lochem eerder een regenboog­ze­bra­pad dan Zutphen? ‘Het is gewoon een goed idee’

Beter goed gejat dan slecht bedacht. Daar komt het zo’n beetje op neer bij het idee voor een regenboogzebrapad in Lochem. Nadat vorige week een handtekeningenactie is begonnen voor een dergelijk initiatief in buurgemeente Zutphen, gaat nu een voorstel naar de Lochemse gemeenteraad voor een zelfde soort kleurrijke oversteek. ,,Het is gewoon broodnodig.”