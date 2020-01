Paasvuren in Achterhoek nu al ter discussie: maken veiligheid en milieu einde aan traditie?

Jaarlijks zijn er tientallen paasvuren, onder meer in Ruurlo en Holterhoek, maar afgelopen jaar werden ze alle 79 verboden. In de gemeente Berkelland dreigt het einde van de traditionele vuren. Paasvuurbouwers vrezen dat het ontsteken van het vuur ook in de toekomst onmogelijk wordt als gevolg van nieuwe regels.



,,We willen het fenomeen niet verbieden, maar de voorwaarden aanscherpen om het beter beheersbaar te maken”, zegt burgemeester Joost van Oostrum. ,,Er zijn tabellen met minimumafstanden naar bebouwing, openbare wegen en natuur, waarbij ook de windsnelheid van belang is. Hoe harder het waait, hoe groter de minimale afstand tot die punten waar je brand wilt uitsluiten.”