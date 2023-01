Politie houdt twee verdachten aan voor straatroof in Borculo

Volleybal: Apollo 8 klopt Peelpush opnieuw, Krekkers onderuit in topper

Apollo 8 blijft maar winnen in de eredivisie. Tegen Peelpush boekten de Bornse vrouwen de zesde zege op rij. In de topdivisie A ging Krekkers onderuit in de topper tegen Alterno. Bij de mannen knokte Webton Hengelo zich langs EVV.

10:06