Politie neemt bedreiging prikpersoneel GGD zeer serieus: ‘Mensen moeten normaal hun werk kunnen doen’

De politie bevestigt twee aangiftes en één melding te hebben gehad en onderzoek te doen. ,,Aangiftes en meldingen over bedreiging van zorgpersoneel nemen we serieus”, zegt de woordvoerder. Over de exacte aard van bedreigingen wil ze niets zeggen.



De GGD heeft naar aanleiding van de incidenten maatregelen genomen. Zo is het nu verboden om foto’s of filmpjes te maken op de vaccinatielocaties. ‘Bij het maken van een foto is het niet altijd duidelijk of er sprake is van een selfie of dat er medewerkers op de foto gezet worden. Dat zorgt bij onze medewerkers voor een gevoel van onrust en onveiligheid’.



Overigens sluit de GGD binnenkort drie van de vier priklocaties in de Achterhoek: Doetinchem en Lichtenvoorde op 23 augustus en Borculo al op 9 augustus. Zutphen is dan nog de enige grootschalige vaccinatieplek in deze regio.