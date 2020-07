Politie waarschuwt voor zelfmoordspel dat weer opduikt in regio: ‘Vooral kwetsbare kinderen in gevaar’

Patiënten SKB sneller naar huis met nieuwe knie of heup

19 juni WINTERSWIJK - Patiënten die in Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk een knie- of heupprothese krijgen, gaan na één of twee dagen ziekenhuis alweer naar huis. Een nieuw revalidatieprotocol maakt dit mogelijk.