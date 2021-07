Prikken zonder afspraak in Borculo: GGD verkoopt na een uur al ‘nee’, water voor lange rij wachtende mensen

GGD: ‘Wij kunnen pas meer prikken tegen corona als wij meer vaccins krijgen’

12 maart BORCULO/ LICHTENVOORDE - Elke dag 120 vaccinaties tegen corona in Borculo, terwijl er twaalf uur per dag wordt geprikt in vier priklijnen. Is dat niet erg weinig? Ja, erkent de GGD, maar: ,,Wij zijn afhankelijk van de levering van vaccins.”