PvdA-veteraan Hans Pelle maakt comeback in politiek: ‘Uitgaan van de mens, niet van de financiën’

Kasteel­heer Oolde van CDA naar BBB: ‘Ik denk dat het goed is dat het platteland nu eens een grote bek geeft’

Na 35 jaar CDA stapt hij over naar de BBB. Robert Croll uit Laren. Hij was voorzitter van het CDA Lochem. Nu staat hij op de kieslijst van de BBB, op de lijst voor de Eerste Kamer op plek 4. De gewone burger kan dus niet op hem stemmen, maar de verse Statenleden straks wel. Wat drijft een voormalig CDA’er, die in het verleden wel meer politieke kleuren heeft aangenomen, naar de BBB?