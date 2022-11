Recordopbrengst voor de voedselbank in de Achterhoek door actie van René en wijlen Hermien

Achterhoek krijgt ruim 1 miljoen euro voor aanleg van koele parken in dorpscen­tra

MARIËNVELDE/ STEENDEREN - Om te hoge zomertemperaturen in de Achterhoekse dorpscentra te voorkomen trekt de provincie Gelderland de geldbuidel. Negen gemeenten in de regio ontvangen samen 1,16 miljoen euro om koele parken aan te leggen in de centra.

24 oktober