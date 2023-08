Cenk Uguz (32) werd na een zwaar ongeluk ‘gewoon’ weer basisspe­ler bij HSC’21: ‘Voetbal is mijn uitlaat­klep’

Voor HSC’21 begint dit weekeinde de competitie in de derde divisie. Cenk Uguz is een belangrijke schakel in het team. Dat hij na een zwaar motorongeluk überhaupt weer meedoet, is al bewonderenswaardig. „Ik ben niet meer de Cenk van voor mijn ongeluk, maar wel dankbaar dat ik er nog ben.”