Reünie-speler Geerlings had in de Kuip kunnen zitten maar staat toch liever bij kampioen Reünie op het veld

Bistro in Haaksberg­se windmolen De Korenbloem: ‘Dat idee stond gelijk aan vloeken in de kerk’

Dat er aan de Fazantstraat in Haaksbergen ooit het idee werd geopperd van een bistro in de monumentale windmolen uit de achttiende eeuw, staat de oudere plaatsgenoten nog altijd bij: „Dat idee stond gelijk aan vloeken in de kerk”, aldus uitbater Han Westendorp.