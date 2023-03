Reutumse renner Lars Boven heeft bij zijn debuut in Olympia’s Tour te maken met extreme omstandigheden: ‘Dit is een goede leerschool’

stelling IJsbaan jaartje onder de vleugels van Optisport: ‘Kom allemaal naar de ijsbaan’

De IJsbaan Twente in Enschede heeft voorlopig een nieuwe exploitant. Het landelijke sportbedrijf Optisport ontfermt zich het komende jaar over de schaatshal. Het is een tijdelijke oplossing, nadat de vorige exploitant het bijltje erbij neergooide.