Rijkswaterstaat herstelt fietspad langs Twentekanaal in Delden

Volleybal Na chaotische eerste seizoens­helft handhaven volleybal­sters Gemini zich met hangen en wurgen ‘laten zien dat we in de tweede divisie horen’

Exemplarischer voor het seizoen van de volleybalsters van Gemini kon de afloop van de play-offs om handhaving bijna niet. In de driekamp tegen derdedivisionisten Flevoll en Salvora toonden de Borculoërs weliswaar aan dat handhaving in de tweede divisie verdiend was, al ging dat met tweemaal een 2-1 zege wel uiterst moeizaam.