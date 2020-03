Ruiten krabben en muts op: koudste nacht in ruim een jaar

Vorig jaar werd op 31 januari -9 graden gemeten in het Groningse Nieuw-Beerta. Hupsel is een buurtschap tussen Groenlo en Eibergen waar vaker weerrecords worden gebroken. Zo mat het weerstation, dat midden in een weiland staat, in de hete zomer van 2018 als eerste de temperatuur van 40 graden. Ook werd er juli vorig jaar (hartje zomer) nachtvorst gemeten: het kwik daalde destijds tot -0,2 graden, wat zeer zeldzaam is voor die periode in het jaar.



Eerder dit seizoen werd in Hupsel ook al de koudste nacht van deze winter gemeten: in de nacht van 1 op 2 januari werd het daar -4,9 graden.