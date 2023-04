Schoolbestuur Assink furieus richting gemeente Haaksbergen vanwege gedraai rond nieuwbouw: ‘We zijn voor de gek gehouden’

Oma Koe is al op leeftijd, maar produceert nog altijd 33 liter melk per dag

‘Oma Koe’ wordt ze genoemd. Vooral omdat ze met haar ruim elf jaar de oudste is van alle koeien op de boerderij van de familie Leerink. Maar ook omdat er een heel verhaal aan haar vastzit. Afgelopen weekend werd ze in de bloemetjes gezet. Bijna letterlijk. Dat vond ze dat maar niks. Flatsj! „U ziet het! Met de ontlasting is ook niks mis.”