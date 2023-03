Stemzeweg-posters op verzamelborden verkiezingen in Berkelland

Plakoorlog

De Trotters zouden volgens de leveranciers onder meer ‘plakoorlogen’ voorkomen: alle affiches waren van tevoren al digitaal ingeleverd en zijn door de makers in lijstvolgorde op de borden gedrukt. De deelnemende partijen voor de provinciale statenverkiezingen aan de ene kant, en die voor de waterschapsverkiezingen van het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) aan de andere kant. Sinds enkele weken staan ze op vijftien plekken in Berkelland. Maar door de actievoerende posterplakkers wordt de ‘plaketiquette’ nu toch aan de kant geschoven. Zij het dat de plakkers hun protestaffiches wel in hoeken plakken waar nog ruimte was.