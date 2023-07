Stevige buien met een enkele keer onweer in Berkelland vandaag

Het einde van het leven van Geert (64) uit Enschede, die niet kon sterven op de plek waar hij dat wilde

Zestiger Geert Boersma ging naar het hospice in Enschede om te sterven, maar hij knapte op en moest vertrekken. Een schok voor hem en verdrietig voor de vrijwilligers die voor hem zorgden. Hospices in Twente krijgen vaker te maken met bewoners zoals Geert. Het stelt hen voor dilemma’s en soms is er gewetensnood. „Mensen zeggen: ‘Strijk over je hart’. Maar dat kan niet altijd.”