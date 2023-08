Zwaargewon­de (16) per traumaheli naar ziekenhuis na eenzijdig ongeluk

In het Duitse Heiden (over de grens bij Winterswijk) is zondagmiddag een 16-jarige vrouw uit Gross Reken gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op haar bromfiets. Door onbekende oorzaak raakte de tiener van de weg en reed het dichte struikgewas in.