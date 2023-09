met video & fotoserie Waarom je écht naar het Bloemencor­so moet komen: ‘Imposante en overweldi­gen­de wagens vol dahlia’s’

Gigantische en kleurrijke bouwwerken vol dahlia’s rollen zondag door de straten van Lichtenvoorde. Aan de creaties is maanden gebouwd, door honderden vrijwilligers van veel bouwgroepen. Duizenden mensen komen in Lichtenvoorde genieten van het prachtige eindresultaat. ,,Dit is de finale van een heel lang proces”, zegt Thijs Kroezen, voorzitter van het Bloemencorso.