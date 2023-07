Stralend zonnig weer in Berkelland vandaag

Mehmetali (22) zoekt met andere Zutphense jongeren naar laatste geld voor Cruyff Court

Een voetbalveld zonder hondenpoep op de middenlijn of kuilen voor het doel. Een plek waar jongeren samen kunnen komen en kunnen sporten. Mehmetali Görmez (22) strijdt al zo’n tweeënhalf jaar voor een Cruyff Court in de wijk Waterkwartier in Zutphen. Een plek en medewerking van de gemeente is er, maar het ontbreekt nog aan één ding: geld. ,,Voor het einde van het jaar willen we dat rond hebben.’’