Super WK Wielrennen ook in de Achterhoek? ‘Hooguit wedstrijden op de weg’

RUURLO/ DOETINCHEM - Als het Super WK Wielrennen in 2027 naar Gelderland komt, hoeft de Achterhoek geen al te hoog gespannen verwachtingen te hebben. Daarvoor waarschuwt burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland. ,,Als de Achterhoek een onderdeel krijgt, dan is het van het wegwielrennen”, zegt hij.

Van Oostrum, zelf een fervent fietser, wijst erop dat er een wielerbaan ligt in Apeldoorn en Papendal in Arnhem een bmx-parcours heeft. „We krijgen dus zeker niet het volledige Super WK in de Achterhoek.”

Dertien fietsdisciplines

Het Super WK bestaat uit dertien fietsdisciplines, waaronder wegwielrennen, mountainbiken en baanwielrennen voor mannen en vrouwen. De eerste editie is in 2023 in het Schotse Glasgow. In 2027 bestaat de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) 100 jaar en wil ze het evenement naar Nederland halen. Behalve Gelderland zijn daarvoor ook Limburg en Noord-Brabant in beeld.

Het sportnetwerk Achterhoek in Beweging is enthousiast: het evenement is een uitgelezen kans om de Achterhoek als fietsregio op de kaart te zetten, vindt die organisatie. Achterhoek in Beweging heeft alle gemeenten gevraagd de Gelderse aspiraties te steunen met een intentieverklaring. De Achterhoekse gemeenten hebben die verklaring getekend, net als de andere Gelderse gemeenten.

Besluit UCI in september

In mei of juni komt een uitgewerkt voorstel deze kant op, waarin staat welke evenementen in de Achterhoek kunnen plaatsvinden en wat dat gaat kosten. In juli gaat het Nederlandse aanbod vervolgens naar de mondiale wielerbond UCI. Die maakt in september bekend waar het evenement gehouden wordt.

De Achterhoek is niet onbekend met grote wielerwedstrijden. De pelotons van de grote rondes de Giro en de Vuelta deden al eens de regio aan. Ook werd het NK Wielrennen in 2017 gehouden in Montferland.