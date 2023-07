‘Supervrijwilliger’ Bernadette Brunnekreef zag bijna heel Goor opgroeien

Het is voor Bernadette Brunnekreef (65) vanzelfsprekend, als vrijwilliger iets doen voor de gemeenschap van Goor. En dan vooral voor kinderen. Of het nou is bij de Oranjevereniging, de Scholencommissie van het School- en Volksfeest of het jeugdkoor, waar ze recent na veertig jaar stopte als dirigent. Het is haar met de paplepel ingegoten en ze is nog lang niet van plan er helemaal mee te stoppen.