’t Gijmink in Goor treedt toe tot select internationaal gezelschap van scholen: ‘We proberen onderwijs nog mooier te maken’

column Akkoord van Groenlo? Het is Grolse Wind over falend klimaatbe­leid: na ons de zondvloed!

Na ons de zondvloed? Dat zou je wel denken als je over het Akkoord van Groenlo leest. In plaats van in 2030, willen de Achterhoekse gemeenten nu pas in 2050 energieneutraal zijn. Het tekent het onvermogen. Of is het onwil van de politiek om snel iets aan de klimaatverandering te doen?