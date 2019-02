Twee gewonden bij crash tegen boom bij Ruurlo

video Bestuurder (59) uit Winters­wijk overleden bij botsing in Haarlo

1 februari HAARLO - Een 59-jarige man uit Winterswijk is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden bij een aanrijding in Haarlo. De automobilist kwam rond 03.30 uur in aanrijding met een kleine vrachtwagen en kwam met zijn wagen op de kop in de sloot terecht.