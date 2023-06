Tweede aanhouding in vermissingszaak Wico van Leeuwen: man van 49 uit Eibergen opgepakt

Jeugdzorg in Twente voorlopig gered: ‘Maar we hebben geen jaar de tijd’

Cliënten van jeugdzorg in de regio blijven in elk geval ‘de komende maanden’ verzekerd van hulp. Dankzij geld van Twentse gemeenten, 1,6 miljoen euro, is zorgaanbieder Jarabee voorlopig gered. Maar of ook het tweede gevraagde geldbedrag, nog eens 1,7 miljoen euro, wordt overgemaakt, is geen uitgemaakte zaak.