Twentenaar trotseert gevaar en schiet adembenemende beelden van vuurspuwende vulkaan

Bekende Enschedese advocaat Hans Speijdel geschorst, deken vraagt om schrappen uit register

Advocaat Hans Speijdel uit Enschede ligt onder vuur. De bedrijfsvoering van het kantoor Speijdel en Speijdel blijkt al jaren niet op orde. Cliënten zijn de dupe, rechters dienen klachten in. Het is zo ernstig dat de deken van de Orde van Advocaten zijn toga wil afpakken. De schorsing is uitgesproken, maar de straf is nog niet onherroepelijk. Dat betekent dat hij voorlopig aan het werk kan blijven.