Uitbater Irma Rouweler ‘van Bill’s Bar’ is happy in de horeca in Diepenheim: ‘Ik heb nooit het gevoel dat ik aan het werk moet!’

Waarschu­wings­bor­den in natuurge­bied Haaksber­gen na wegzakken paarden in gedempte sloten: ‘Als veiligheid in geding is, moeten we acteren’

HAAKSBERGEN - Op verschillende plaatsen in het Buurserzand worden bezoekers van het natuurgebied met waarschuwingsborden geattendeerd op de gevaren van recentelijk gedempte sloten. Dit nadat afgelopen zondag een pony wegzakte in het drijfzand. „Als de veiligheid in het geding is, moeten we acteren.”

25 januari