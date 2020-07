Uniek plaatje: komeet Neowise bij de Needse Molen

Alwéér een moordzaak in regio: in een maand tijd meer doden door geweld dan in heel 2018

11 juli Het aantal dodelijke slachtoffers door geweld in deze regio is nu al twee keer zo hoog als in heel 2018. Vijf van de zeker acht misdrijven met noodlottige gevolgen vonden dit jaar in de afgelopen maand plaats.