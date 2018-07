Van plus 40 naar min 40 in een half uur

Opnieuw inbraak bij Emté-supermarkt in Neede

9:25 NEEDE - Bij de Emté-supermarkt aan de Zwaluwstraat in Neede is in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw ingebroken. De precieze buit is nog onbekend, maar volgens de politie Berkelland ging het de dader(s) om sigaretten.