Vechtpartij bij zwembad Eibergen: jongen vol in gezicht getrapt

updateEIBERGEN - Een 13-jarige jongen uit Rietmolen is donderdag aan het einde van de middag vol in het gezicht geschopt op zwembad ‘t Vinkennest in Eibergen. Hij moest naar het ziekenhuis in Doetinchem om zich laten te behandelen. De politie heeft een 14-jarige verdachte uit Eibergen aangehouden.

De mishandeling ontstond na onenigheid bij een voetbalwedstrijdje op de ligweide tussen een groep allochtone en autochtone jongeren. „Eén van de jongens is heel hard vol in het gezicht geschopt”, weet zwembadmanager Joyce van Eyck van Optisport. „Zijn tanden lagen door de trap bijna allemaal achter in z’n keel.”

Het slachtoffer meldde zich bij het zwembadpersoneel, dat de politie alarmeerde. „De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en is daar inmiddels, naar wat ik heb gehoord, geopereerd.” Volgens Van Eyck heeft het slachtoffer aangifte gedaan van zware mishandeling of zelfs poging tot doodslag.

De groep jongeren heeft volgens haar nooit eerder voor problemen gezorgd. „Het zijn gewoon abonnementhouders. Misschien zijn de gemoederen door de extreme warmte oververhit geraakt. En is het toch de hitte geweest. Het gaat hier om jonge jongens van 13 of 14 jaar. Ik snap er niets van, maar dit kan echt niet!”

Een kaakchirurg heeft bij een operatie de tanden van het slachtoffer weer terug kunnen zetten. Hij maakt het naar omstandigheden goed.

Wat nu precies de aanleiding voor de vechtpartij was is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de toedracht van de mishandeling en wil daar nog niets over zeggen. „We zijn na de melding naar het zwembad in Eibergen gegaan en troffen daar het 13-jarige slachtoffer uit Berkelland gewond aan”, zegt een politiewoordvoerster. „De verdachte was ook nog ter plaatse. Het gaat om een 14-jarige jongen uit Eibergen en die hebben we aangehouden.”