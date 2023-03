Verdachte in vermissingszaak Wico van Leeuwen langer vast

De man werd maandag 27 februari aangehouden. Zijn voorarrest is nu door de rechtbank met 90 dagen verlengd.



Het onderzoek naar de vermissing van Wico is in volle gang. Volgens de politie zijn er sterke aanwijzingen dat hij niet meer in leven is, maar zijn lichaam is nog niet gevonden.



De Achterhoeker is al sinds 17 mei 2022 vermist. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor.