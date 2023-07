Verleden verwerken door erover te rappen: droom van Bryan (23) uit Goor komt uit

Festival in de grootste wijk van Enschede: ‘Wesseler­brink is hét balkonwal­hal­la’

Het is de grootste wijk van Enschede. Met z’n hoge galerijflats is de Wesselerbrink dan ook het walhalla voor het Balkonfestival. Daar klinkt zaterdag muziek vanaf de balustrades. En bijzonder: Immanuel Saliba is 11, blind en speelt de sterren van de hemel op zijn piano vanaf zíjn balkonnetje.