Vermist meisje (16) uit Vorden na vijf dagen weer terecht

Hof van Twente draait zelf op voor miljoenen­scha­de na grote hack, vond veilig­heids­maat­re­ge­len te duur

De gemeente Hof van Twente is zelf verantwoordelijk voor de grote hack, die in 2020 alle ICT-systemen platlegde. De miljoenenschade moet daarom uit de eigen gemeentekas betaald worden. De rechtbank in Almelo oordeelde dat het Enschedese IT-bedrijf Switch geen blaam treft.