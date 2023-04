Vernielingen bij voetbalvereniging Reünie in Borculo: drie verdachten aangehouden na achtervolging

Op kamers maar niet aan je lot overgela­ten: nieuwe woonvorm voor jongeren in Enschede

Je bent jong en je wilt graag op kamers. Maar zelfstandig wonen is nog iets te hooggegrepen. En voor een zorginstelling kom je niet in aanmerking omdat je geen ‘zwaar geval’ bent. In Enschede beland je dan vaak tussen wal en schip, zeker met de huidige woningmarkt.