Vier maanden cel voor man die met gebruikte spuit dreigde in Rekken

De rechtbank in Arnhem legde de straf woensdag op, zoals de officier van justitie twee weken eerder ook eiste. Omdat de man al een tijdje heeft vastgezeten, moet hij nu nog twee weken in de cel blijven voor hij daarna naar een psychiatrisch ziekenhuis gaat.



De man die last heeft van schizofrenie was die dag erg boos omdat dingen niet gingen zoals ze in zijn ogen moesten gaan. Hij wilde dat de naam van zijn neef op een document werd gezet. “Als ik je spuit, ga je dood”, en “Ik maak je dood” zou hij de begeleidster hebben toegeschreeuwd, terwijl hij zijn insulinespuit met de zojuist gebruikte naald er nog aan, naar haar toegooide. De begeleidster voelde zich ook echt bedreigd, omdat de man daadwerkelijk het een en ander onder de leden had.