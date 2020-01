Visser die survival-atleet uitschakelde met vishaak in Beltrum meldt zich: ‘Voorlopig wel uitgevist’

Hij loopt alweer hard, en is zondag tijdens de jeugdsurvivaltraining zelfs al weer over de apenhang geweest. ,,Het kriebelt nog wat. Maar het is ook wel weer gewoon lekker om te trainen”, zegt Wilfred Brons. De Eibergse survival-atleet is nog onder de indruk van de pech die hem vorige week zondag in Beltrum trof, inclusief de nasleep met media-aandacht. ,,Waarschijnlijk is het gewoon het bizarre van het geval”, denkt de onfortuinlijke sporter.