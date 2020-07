Vleeswarenbedrijf Offerman in Borculo zet negen mensen op straat: FNV woedend

,,Door in Borculo een dealtje met de OR te sluiten, lopen deze medewerkers duizenden euro’s mis.’’



De negen werknemers dachten vorige week maandag een functioneringsgesprek te krijgen, maar in dit gesprek werden de werknemers volgens het FNV met hun ontslag geconfronteerd. ,,Daar kregen ze een vaststellingsovereenkomst onder hun neus geschoven, die de directie met de OR is overeengekomen.



Een donderslag bij heldere hemel dus. Ze werden gesommeerd binnen een week en een dag te tekenen voor het ontslag-aanbod. Offerman dreigde ze met een boeteclausule als ze niet zouden tekenen. Daarmee zou het aanbod nog slechter worden. Met het mes op je keel dus tekenen bij het kruisje’’, aldus Liza van Nuysenburg, FNV-bestuurder Voedingsindustrie.

‘Veel lagere vergoeding’

Het bedrijf heeft meerdere vestigingen in Nederland. Ook in de vestiging in Aalsmeer zijn er mensen ontslagen, maar hier is door Offerman met de bonden wel een sociaal plan afgesproken.



,,Daar waar in Aalsmeer nog een goed sociaal plan is afgesloten, moeten de medewerkers in Borculo het met een veel lagere vergoeding doen’’, aldus van Nuysenburg.

Pensioenrechten

Ook wil de vleesboer uit Borculo volgens het FNV niet meewerken aan het veilig stellen van de voorwaardelijke pensioenrechten. Hierdoor dreigen de ontslagen werknemers hun voorwaardelijke pensioenrechten volledig kwijt te raken.



Van Nuysenburg is zeer verontwaardigd over de gang van zaken: ,,Is dit de manier om je werknemers te waarderen? Na ruim 25 jaar werken voor Offerman is dit je beloning? Binnen twee weken thuis zitten met een slechtere overeenkomst dan je collega’s van een andere vestiging? Ik heb het nog niet eerder gezien, dat een werkgever medewerkers met een lange staat van dienst zo bij het vuilnis zet.’’

Vervolgstappen

De FNV beraadt zich op verschillende vervolgstappen. Van Nuysenburg: ,,Offerman gaat om de bonden heen. Er worden geen goede afspraken gemaakt om de sociale gevolgen voor deze medewerkers te beperken.’’



FNV beraadt zich niet alleen op juridische stappen. “Er staat een ledenvergadering op het programma, want we gaan ook kijken welke collectieve mogelijkheden er zijn.’’