Voorspellingen op drempel van Jubeljaar 2023

VVD en BBE: Hoop op jumbojets vervliegt? Uitspraak is juist aanmoedi­ging

ENSCHEDE - De uitspraak van de rechter in Zwolle deze week lijkt een volwaardige luchthaven in Enschede in de wielen te rijden. Zeker niet, zeggen VVD en BBE in Enschede. Zij zien het anders.

30 december