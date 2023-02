Vrachtwagen op zijn kant na ongeluk bij Markelo, chauffeur ongedeerd

Zeer grote brand in Eibergen: 30 appartemen­ten ontruimd, 1 bewoner met ladder gered

In Eibergen heeft vrijdagavond een zeer grote brand gewoed in een parkeerkelder. Als gevolg daarvan zijn dertig appartementen, die zijn gesitueerd boven de garagebox, ontruimd. Eén persoon is door de brandweer met een ladder van een balkon gered. Bewoners moeten de nacht doorbrengen bij familie of in een hotel.