Vrachtwagen te water na botsing met auto in Beltrum

Overdekte Berkelbrug­gen moeten in 2020 klaar zijn

22 januari BORCULO/EIBERGEN - In 2020 moeten de negen overdekte Berkelbruggen gerealiseerd worden. Bedoeling is dat het project binnen één jaar afgerond wordt zodat het toerisme zo snel mogelijk op gang komt. Dit zei Jan Zappeij, voorzitter van de Stichting Overdekte Berkelbruggen, bij de presentatie van het laatste ontwerp: een overkapping van de brug over de Oosterwal in Lochem.